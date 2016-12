In der funk App gibt es alles, was das Internet-Herz begehrt: Jeden Tag spannende, unterhaltende und wissenswerte Geschichten und kostenlose Lizenzserien, in einem gewollt überschaubaren Rahmen.

Die funk App ist keine Mediathek, sondern eine eigene Welt mit eigenen Inhalten. Jeden Monat gibt es neue Serien. Den Anfang machen „The Aliens“, „Hoff the Record“ und „Banana“, im November folgt „Fargo“. Außerdem erzählen wir hier jeden Tag kurze, multimediale Geschichten, in denen es um Netzphänomene und virale Hits, um Hintergründe zum Tagesgeschehen, Lifestyle-Trends und um unsere eigenen Formate und Köpfe geht.

Mit der Keep & Kick-Funktion kannst du selbst bestimmen, was dich interessiert und für was du deine Zeit lieber nicht investierst. Täglich gibt es Neues, aber nicht unendlich Vieles. Ja, die Inhalte sind endlich – man kann unsere App leer sehen. Aber keine Sorge, niemand muss lang auf Nachschub warten.