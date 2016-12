ROAST YOURSELF!

LYRICS SÄHMON Schon seit deiner Geburt hast du diesen irrealen Traum berühmt zu werden Alle mit deinem Müll zu nerven - Wach auf! Das ist kein Märchen! Mit 8 Jahren Möchtegern-Punkrockband Gründer Hattest lange Haare und warst ganz offensichtlich ein Spätzünder Viele haben dich ausgelacht, völlig zurecht Du abgespacter, kleiner Bauer - Ja so nannte man dich echt Leider hat es nichts gebracht und du hieltst fest an diesem kindischen Traum Erfolgreich zu werden, bis dir alle hinterher schaun Du wolltest immer noch ne Band aufbauen Hast deinen 2 Kumpels Instrumente beibringen wollen doch leider kaum Einer hat dich verstanden, du musstest alleine schaun Visionen zu realisieren an die sonst keiner glaubt Nichts hat funktioniert, nichts hast du allein geschafft Weiter in die fünfte Klasse, weiterhin der dümmste Spast Kaum Freunde und von Mädchen nichtmal wahrgenommen Aber du bist weiter deinem lächerlichen Wahn gefolgt 2007 - Dein erster YouTube Kanal Kleine Fiecher aus dem Ü-Ei - schon damals banal Und dein einziger Freund wohnte zu weit weg Deshalb saßt du viel in deinem Zimmer, schautest Videos - Tag für Tag - immer Inspiriert von YouTubern aus den USA Dachtest du man braucht krasse Schneideskills - und das wars Klemmtest dein Stuhl untern Arsch, Wichtiger als Schule und Spaß Warn die Tutorials und dass sich etwas auf YouTube tat Aber nein!! Du bliebst klein - du wirst niemals groß Hast du endlich erkannt, also gingst du nach Chicago Neuanfang - als “German Boy” in der “High School” Wegen dem Akzent finden dich plötzlich alle heiß, du Entdeckst dich selber neu, ja den Draufgänger in dir Das erste Mal gesmokt, erste Lady, erstes Bier Nach nem Jahr geht’s zurück nach Stuttgart - ganz neuer Mensch Glaubst immer noch an dein naiven Traum? Spätestens jetzt wäre deine Zeit gewesen, doch du hattest Schiss Was ist wenn sie hinter meinem Rücken Scheiße reden? Zurück zu deim Kollege, nach wie vor die weiten Wege Kein Kanal erwacht mit monatlichen Videos zum Leben Du warst weiterhin zu schwach um es alleine durchzuziehen Stattdessen fingst du an zu feiern, jeden Tag ein durchzuziehen Schule.. lief so nebenher.. Und YouTube.. gabs nicht mehr Dafür ne neue Freundschaft… TYP Das war grade mal die Hälfte dieser Schande, jetzt ist Typ mal dran Oder soll ich Nils sagen? Was solln überhaupt diese Künstlernamen? Du bist aufgewachsen, mit Musik in deiner Windel Von Minute 1 konntest du die Tonleiter erklimmen Du warst sogar mal fleißig und hast wirklich was gerissen Im Alter von 6 Jahren ein Klavier zu überblicken Kann nicht jeder von sich sagen, und mit der Visage Auch noch bei europaweiten Wettbewerben überragend abzuschneiden Zeugt davon dass du’s zu was bring’ hättest können mit bisschen Ambition Wär da bestimmt noch was gegangen, die Voraussetzungen Warn nicht schlecht, nur leider Pech, dass der kleine Junge Älter wurde, und sich als faulster Mensch der Welt entpuppte Von Schule brauch ich gar nicht anzufangen Ab der fünften Klasse kamst du höchstens mal zur fünften Stunde an Wecker? Son dreck, braucht kein Arsch hast du dir gesagt Diese Eigenschaft hast du leider bis heute noch nicht abgeschafft Du warst klein und gut beleibt, ein Fettsack um genau zu sein! Anschluss finden war nicht leicht wenn man aussah wie ein Sparschwein! Also bahntest du dein Weg ins Fitnessstudio - Tu nicht so als Wärst du jemals breit geworden, du Lauch bliebst Muskel-los Du hattest nichts als Scheiße in deim Kopf Die ganze Schullaufbahn gesoffen - Wie ein Loch Im Abschreiben der Boss, Das einzige was fehlt ist noch Ein altes Bmw - Sportcoupé - kaputter Auspuff, Unfallschaden und natürlich tiefgelegt Nur noch mit Sähmon am abchillen Die ganze Schule kennt euch schon als die zwei Penner die wach sind, Und ihre Zukunft verbraten während die anderen schlafen Diese zwei Motherfuckers die einfach heftig am Arsch sind! ZERSTÖRUNG So... Zwei absolut nutzlose Chaoten haben also zusammen gefunden.. Schule fertig.. Wie können wir noch mehr Lebenszeit vergeuden habt ihr euch gefragt... Richtig ihr geht zuzweit ein Jahr nach Australien und macht paar verschissene YouTube Videos drüber die sich eh keiner anschauen wird.. Geile Idee!!! 2014 - Junggesellen - Hip Hip Hurra Die Ankündigung ist da! Wer hat euch vermisst? Wow Überraschung, wie wärs wenn ihr euch verpisst??? Ihr macht YouTube nun schon seit gefühlten 2000 Jahren und der Durchbruch blieb aus - ob getrennt oder zusammen Ihr seid uninteressant - Und ihr habt nichts in der Hand Weder Studium noch Ausbildung noch Geld auf der Bank Außer krassem Schnitt und Zahnbelag habt ihr nichts drauf! Noch zwei rappende YouTuber die die Szene nicht braucht Aber Hauptsache es ist Comedy - um den Hatern das Maul zu stopfen Ganz vergessen habt ihr dass euch eh keiner schaut!!! Wwhhhoeyyyy! Ihr scheint echt zu verzweifeln mit euren 90k Und nem Wachstum dass so langsam ist wie das von Sähmons Bart Kein Wunder stellt ihr euch jetzt nackt auf Autobahnbrücken Wie wollt ihr sonst Aufmerksamkeit bekomm, ihr famegeilen Typen Nichtmal die Roast Yourself Challenge habt ihr auf die Reihe gekriegt Anstatt euch selbst zu dissen erzählt ihr eure Lebensgeschichte Die sowieso keinen juckt, genausowenig wie eure Hook Ach warte, welche Hook? Gibt keine? (Lets go!) Ihr redet so schnell dass euch kein normal sterblicher Youtube Zuschauer je verstehn könnte Und wundert euch dass es mit Abos nicht läuft, und ihr hustelt und hustelt und wartet auf Beute Doch nichts kommt bei rum, eure Views gehen nach unten und wenn ihr mal steil geht dann nicht wegen euch sondern Weil ihr Gesichter von andern benutzt und sie parodiert weil es sonst einfach nicht läuft Woche für Woche mehr schlaflose Nächte und alles nur weil ihr euch selbst dazu knechtet Warum muss es immer ein Drop The Beat sein? Aufwand und Qualität führt nie zum Hype!! Chillt doch mal euer Life, pusht euch mit eurem Style, freshe Nikes und vielleicht geht ihr steil Aber ihr zwei verschwendet eure Zeit, arbeitet immer am Limit der Müdigkeit Labert von Autos, träumt von krassen Wagen doch fahrt nach wie vor in nem rostigen Karren Noch immer das selbe Modell wie vor Jahren, ihr werdet für immer am Hungertuch nagen Ihr bleibt unerfahren, ich kann mich nur fragen, wie lang werd ich klagend hier stehen und warten bis Die Niederlagen euch endlich zerschlagen und ihr damit aufhört die Menschheit zu plagen????

