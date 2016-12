Wenn YOUTUBER RAPPEN würden ∙ BibisBeautyPalace ∙ DIMA ∙ MontanaBlack | DROP THE BEAT

Wenn YOUTUBER RAPPEN würden ∙ BibisBeautyPalace ∙ DIMA ∙ MontanaBlack | DROP THE BEAT

Kostenlos Abonnieren! ▶ https://goo.gl/iqE7IY Danke an alle Gäste, Abonniert sie hier: Dima: https://www.youtube.com/Dima MontanaBlack: https://www.youtube.com/montanablack88 Bibi: https://www.youtube.com/bibisbeautypalace Wir wollen hiermit natürlich niemand ans Bein scheißen und haben kein Problem mit den dargestellten YouTubern :D ♥️ Fettes Danke an Alexander Farrelli, einer der besten Magier der Welt! Schaut bei ihm vorbei: http://www.farrelli.de/ Und danke an Franzi und Amelie :) Insta: Fraphotra Xameliiiex INSTAGRAM! ► saehmon ► typischtyp SNAPCHAT ► typischtyp ► saehmon FACEBOOK ► www.facebook.com/chrallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LYRICS: DIMA Was heißt Weed nochmal auf deutsch? War es nicht Marie Johanna - oder so? Fuck, grad hab ichs noch gewusst - Gedankenoverflow Immer wenn ich rauche, fühl ich mich wie eine Taube - oder so Wie ein Vogel halt, ich fliege zu den Wolken hoch Diese Lunte ist so dick, wahrscheinlich sogar dicker als der Penis von Jay-Z Ja, so high war ich noch nie Oh, dieser Shit Diesen Shit Kiff ich Ich kiff 100 Gramm in meinem Spliff Dieser Shit Dieser Shit Fickt mich, Ein Schiff - Wo? Da!! Ich seh es nicht! MONTE Mooooooooin Moin meine aktiven Freunde!! Ja ich hab die Schnauze voll Immer dieses YouTube Deutschland Da missbrauchen Leute ihre Reichweite so hart! Da platzt mir echt der Sack!! Zeit dass hier mal einer Realtalk macht Erst, Leude, kommt hier ne Prostituierte Macht paar Titten-Thumbnails Dann kommt der Polarisierendste Künstler in ganz Deutschland Denkt er wär ein geiler Hund hähäh Dabei pimmelt er nur rum Dann kommt dieser Russe Macht so ein Musikvideo, so weit so gut! Aber dann meint dieser Piepmann Da einfach mal ein zu kiffen!! Was soll denn die Kacke? Ich film mich auch nich beim Ficken!! Da muss der Dödel mal wirklich auf den Tisch gehauen werden Ich seh schon den nächsten Abschaum Duschschaum rauchen werben BIBI Hallo meine Lieben!!! Ich bin Bibi, und das ist Bilou Gleitet supersmooth, schmecken tut es richtig gut! Bibi loves YOU!! Do you love me, too? Eigentlich sind wir ja beste Freunde Also kauft mein Shampoo!! Es ist ein Duschschaum, Bibi! Achso und wie viel kostet es nochmal? 3,95!!! Achso hähähä Da steht Super mega günstig drauf Duftet sehr nach grünem Strauch ;) 100% pflanzlich ist es auch! Also gönnt euch den Gehirnfick, gleich nach diesem Song! Ab in die Drogeriemärkte, Twittert mir ein Bild vom Bong- Rauchen dieses Übershits! “Bleibende Schäden” kickt Richtig krass beim ersten Hit!! - zeschlag, Weil man dann ja duschen mag, und der Duft vom Duschshampoo bängt so hart äähhhh wie mein bart hiähähähä ich mag geld

