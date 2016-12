ApoRed - Everyday Saturday (Parodie) ∙ Wenn YOUTUBER RAPPEN würden! ∙ KsFreak ∙ EMRAH| Drop The Beat

Viel Spaß mit unserer Parodie zu ApoRed's Everyday Saturday, Ksfreak's 1 Million Special und Emrah einfach generell :D Kostenlos Abonnieren! ► https://goo.gl/iqE7IY Immer ganz gechillt bleiben, hier gehts zu den Kanälen von den 3: KsFreak: https://www.youtube.com/user/KsFreakWhatElse Emrah: https://www.youtube.com/user/CrazyEmri2 Apored: https://www.youtube.com/user/ApokalyptoRed Thanks an Kameramann: Instagram @SelimEfe28 INSTAGRAM! ► saehmon ► typischtyp SNAPCHAT ► typischtyp ► saehmon FACEBOOK ► www.facebook.com/chrallo KSFREAK LYRICS Ich hab eine Millionen - Business is booming Ich werd Deutschlands King! Bomberjacke, Bomber-Masterplan Sie kreisen übers ganze Land Countdown bis 3 The nation will die Mittwoch bis Montag war übermorgen Gestern wird Donnerstag, Deutschland wird verbrannt... Äh entspannt aawh Ich hab eine Millionen Euro auf meiner Bank Ich bau mir ein Reich und werd krank Ich will noch ne Million Dann bau ich Autobahnen, ihr werdet meine Untertanen Ich brauch 80 Millionen, die mir folgen und schrein Ks sagt und so soll es sein!! EMRAH LYRICS hi hi hi hi hi and welcome, and welcome hi Wenn dein Partner aufwacht und plötzlich seltsam schreit Gibt’s den Lifehack Nummer 3, der ist supergeil Wie mein Instagram Profile - du packst den partner ein Nimmst nen harten Stein - Zack - Suchst nen Gartenteich - Platsch Wirfst dein Partner rein - Knack - Fertig ist der Lifehack Nummer 3 APORED LYRICS Everyday Saturday - War kein joke Ich schwör das ist ein R8 Sieht zwar so aus wien Bugatti Aber mal Realtalk, schaut auf das Lenkrad - Wohh! Das ist mies Original Wie mein Sneakerregal Für die 2 Stunden Miete für'n Videodreh hab ich 50 Euro bezahlt Andere Rapper wolln Beef Ich nehm nur Pommes, wegen den Kalorien Nutz meine Reichweite positiv, irgendwer muss die Kids ja heutzutage erziehn Ich schreib krasse Reimketten Was ich inhaltlich hineinstecke Juckt nichtmal ne Schleimschnecke Hauptsache 3 Silben und der Rest ist einfach Zweck So fucking famous, selbst der Autotune raucht crack Everyday Saturday Everyday Saturday ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hyperfun von Kevin MacLeod ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Quelle: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400038 Interpret: http://incompetech.com/ http://audionautix.com/ http://chriszabriskie.com/ http://www.twinmusicom.org/

