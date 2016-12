TOURETTIKETTE - Frag Bijan nach seinem Rat!

Die moderne Welt ist kompliziert geworden. Eine falsche Entscheidung und das Schicksal als sozialer Außenseiter ist besiegelt. Was tun, wenn man die eigene Freundin auf Tinder entdeckt, dem Chef in der Sauna begegnet oder der Mitbewohner ununterbrochen unangenehm lauten Sex hat? Einer hat die Antworten auf all die brisanten Fragen, die euch beschäftigen: Bijan Kaffenberger, der tourette-kranke Experte für Etikette, Stil und Benimmregeln. Stell deine ganz persönlichen Fragen an Bijan in den Kommentaren unter dem Video oder schreib uns eine Nachricht auf facebook.com/HyperboleTV.

