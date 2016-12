Wie sage ich meinem Vater, dass ich auf meine Schwester stehe? | Tourettikette

Die erste Frage auf Bijans neuem Kanal kommt von Flerwerk via Facebook: "Bijan, ich sitze in der Scheiße. Mein Vater hat vor einem Jahr nochmal geheiratet. Die neue Frau hat eine Tochter, die seit ein paar Monaten nun bei uns wohnt. Eigentlich ein Patchwork-Szenario aus dem Bilderbuch, wenn… ich nicht verdammt nochmal auf sie stehen würde! Und ich spüre anhand ihrer Blicke, dass sie selber ebenfalls nicht abgeneigt scheint… Fuck. Was soll ich tun?"___ Die moderne Welt ist kompliziert geworden. Eine falsche Entscheidung und das Schicksal als sozialer Außenseiter ist besiegelt. Was tun, wenn man die eigene Freundin auf Tinder entdeckt, dem Chef in der Sauna begegnet oder der Mitbewohner ununterbrochen unangenehm lauten Sex hat? Einer hat die Antworten auf all die brisanten Fragen, die euch beschäftigen: Bijan Kaffenberger, der Experte für Etikette, Stil und Benimmregeln mit Tourette-Syndrom.

