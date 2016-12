Tierisch guter Dreier: Der Freund meines Mitbewohners knutscht mit meinem Hund | Tourettikette

Richard Right schreibt auf YouTube: "Tag Bijan. Vor kurzem habe ich den Freund meines Mitbewohners dabei erwischt, wie er meinem Hund einen Kuss gegeben hat. Nun lasse ich meinen Hund nicht mehr aus meinem Zimmer. Das ist doch kein Zustand oder?" ___ Die moderne Welt ist kompliziert geworden. Eine falsche Entscheidung und das Schicksal als sozialer Außenseiter ist besiegelt. Was tun, wenn man die eigene Freundin auf Tinder entdeckt, dem Chef in der Sauna begegnet oder der Mitbewohner ununterbrochen unangenehm lauten Sex hat? Einer hat die Antworten auf all die brisanten Fragen, die euch beschäftigen: Bijan Kaffenberger, der Experte für Etikette, Stil und Benimmregeln mit Tourette-Syndrom. Hol dir deinen ganz persönlichen Rat von Bijan ein. Kommentier einfach unter dieses Video oder schreib uns eine Nachricht auf facebook.com/tourettikette

