Brot oder Böller: Was muss ich verbrennen, um der Welt zu helfen? (feat. Rocket Beans)

Rassistische Verwandte, eine Jahresdosis Zucker in drei Tagen und dicke Kullertränen bei falschen Geschenken: Weihnachten ist ein Tretminenfeld für Benimm-Fauxpas in Familie. Klar, wen die funk-Kollegen da um Rat bitten, bevor sie sich auf zu ihren Liebsten machen: Bijan Kaffenberger - Lifestyle-Guru und Teilzeitberater des Weihnachtsmannes. Die heutige Frage kommt von Etienne von den Rocket Beans: "Es heißt ja immer Brot statt Böller, deshalb habe ich dieses Jahr für 400 Euro Brot gekauft, das ich plane anzuzünden. Glaubst du, ich helfe damit der Welt? Vielen Dank für deine Antwort! Tschüss!"___ Die moderne Welt ist kompliziert geworden. Eine falsche Entscheidung und das Schicksal als sozialer Außenseiter ist besiegelt. Was tun, wenn man die eigene Freundin auf Tinder entdeckt, dem Chef in der Sauna begegnet oder der Mitbewohner ununterbrochen unangenehm lauten Sex hat? Einer hat die Antworten auf all die brisanten Fragen, die euch beschäftigen: Bijan Kaffenberger, der Experte für Etikette, Stil und Benimmregeln mit Tourette-Syndrom. Hol dir deinen ganz persönlichen Rat von Bijan ein. Kommentier einfach unter dieses Video oder schreib uns eine Nachricht auf facebook.com/tourettikette

