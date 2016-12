Silvesterkrieg: Muss ich Gastgeschenke mitbringen, wenn eh alles abfackelt? | Tourettikette Weihnachtsspecial

Tod, Verderben und Weltuntergangsstimmung - 2016 kann man getrost unter "Scheiße" zu den Akten legen. Doch gerade wenn das Jahr sich dem Ende neigt, stellen sich viele noch mal die wichtigen Fragen des Lebens: Logo, dass Bijan da zur Stelle ist, um seinen funk-Kollegen philosophischen Beistand zu leisten. Die heutige Frage kommt von Walulis sieht fern: “Lieber Bijan, an Silvester ist es immer das Selbe: Wir schießen aus Gießkannen mit Raketen aufeinander und plötzlich geht das Nachbarhaus in Flammen auf. Meine Frage wäre jetzt: Bringt man noch Gastgeschenke mit?” ___ Die moderne Welt ist kompliziert geworden. Eine falsche Entscheidung und das Schicksal als sozialer Außenseiter ist besiegelt. Was tun, wenn man die eigene Freundin auf Tinder entdeckt, dem Chef in der Sauna begegnet oder der Mitbewohner ununterbrochen unangenehm lauten Sex hat? Einer hat die Antworten auf all die brisanten Fragen, die euch beschäftigen: Bijan Kaffenberger, der Experte für Etikette, Stil und Benimmregeln mit Tourette-Syndrom. Hol dir deinen ganz persönlichen Rat von Bijan ein. Kommentier einfach unter dieses Video oder schreib uns eine Nachricht auf facebook.com/tourettikette

