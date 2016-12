BrudiWar in Delmenhorst

„Wie gespalten sind die Türken?“ Also besser gesagt alle, die so aus der Türkei kommen? Die Türken (also so richtige, wenn man das mal so sagen darf), Oppositionelle, AKP-Befürworter, Erdogan Fans. Die Kurden, Aleviten, Aramäer. Can Tobias Mansuroglu ist unterwegs in seiner Heimat Delmenhorst. Muss Deutschland sich nach dem Putsch in der Türkei jetzt auf den großen BrudiWar vorbereiten?

