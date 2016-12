Make Politics Great Again

"Vertraust Du Politik?", fragt Hubertus Koch in einem dreckigen Pub im armen Stadtrand von Bristol. Die Brexit-Befürworter trinken und fluchen – vor allem über die EU. Die Brexit-Gegner in der Innenstadt zeigen sich feingeistig. Bei einer Open-Mic-Night stellt Koch die gleiche Frage: "Vertraust Du Politik?" und geht danach unter großem Gelächter von der Bühne. Hart arbeitende Arbeiterklasse und feingeistige Künstler – Brexit-Fans und Brexit-Gegner. Die scheinbar unvereinbaren Welten sind sich am Ende viel näher als man denkt. Nicht nur, weil beide Bier trinken. Politik hat 2016 ein massives Glaubwürdigkeitsproblem und statt "Make Britain Great Again" müsste es heißen: "Make Politics Great Again!"

