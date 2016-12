Not Fast But Furious - Frauen. Rechte. Pakistan.

Imke Hansen begleitet Parveen - die erste Rikscha Fahrerin überhaupt in Lahore, einer 10 Millionen-Einwohner-Stadt in Pakistan. Die Männer sind nicht gerade gut zu sprechen auf die Rebellin Parveen. Rikscha fahren ist in Pakistan nämlich die Männerdomäne schlechthin. Umso mehr ist Parveen für Imke eine richtige Heldin. Sie kämpft für Frauenrechte in dem streng islamischen Land - obwohl ihr das nicht einmal bewusst ist. Warum macht sie das? Dahinter steckt eine grausame Geschichte. Imke ist fassungslos als sie davon erfährt.

