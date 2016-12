Wie asozial ist MMA in Deutschland?

WELOVEMMA ist so etwas wie die Deutsche UFC. Deutschlands größter Veranstalter von Cage Fighting Events lockt tausende in die Hallen. MMA, Mixed Martial Arts ist ein Spektakel mit harten Knockouts. Viele halten den Sport für brutal und asozial.Y-Kollektiv-Reporter Hubertus Koch begab sich in die Welt der Kampfsportler und wird am Ende selbst verprügelt.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.