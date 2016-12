Beneficio: Leben im Wald - Leben wie ein Hippie

In der Hippie-Kommune Beneficio in Spanien leben rund 150 Aussteiger. Sie wohnen in Zelten, Jurten und Lehmhäusern. Marihuana-Konsum ist hier das Normalste der Welt. Y-Kollektiv-Reporterin Julia Rehkopf hat eine Woche lang ohne Supermarkt und Strom gelebt. dafür mit Bergquell-Wasser und Kompost-Toiletten. facebook.com/ykollektiv

