Nazis in Dortmund-Dorstfeld

Mitten in Dortmund in der Emscherstraße versuchen Neonazis den dicken Macker raushängen zu lassen und einen Angstraum zu schaffen. Sie versuchen Anwohner, Polizisten und Journalisten einzuschüchtern. Mit großen Schmierereien markieren sie ihr Revier. Seit einigen Monaten sind Polizisten nun rund um die Uhr in Dortmund-Dorstfeld. Das gefällt den Rechtsradikalen gar nicht. Deswegen haben sie bis zum Ende des Jahres neun Kundgebungen angemeldet. Auch Heiligabend.

