Ein Leben für den Tanz: Wie perfekt ist genug?

Wenn der Rest von uns verkatert im Bett liegt oder verzweifelt nach dem Sinn des Lebens sucht, tanzt Alicia. Seit 15 Jahren, von morgens bis abends, am Wochenende. Wie fühlt es sich an, alles für den Traum zu geben, der jeden Moment vorbei sein könnte? Ein Besuch am Staatsballett Berlin.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.