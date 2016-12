Schweigende Mitte Sachsens

Auf kaum ein Bundesland wird gerade so draufgehauen, wie auf die Sachsen. Klar, sie bieten ja auch allen Grund dazu: In Sachsen entstand die islam- und fremdenfeindliche Bewegung Pegida. Ruinieren ein paar tausend rechter Schreihälse gerade den Ruf von Sachsen? Gibt es eine schweigende Mehrheit, die eigentlich ganz anders tickt, als die, die jeden Montag ihre Besorgtheit ausdrücken? Wir suchen diese schweigende Mehrheit und wollen wissen, warum sie so leise ist.

