Transparenz, Ehrlichkeit, Subjektivität: Kanaltrailer | Y-Kollektiv

Wir sind Y! - ein Netzwerk von jungen JournalistInnen. In unseren Web-Dokus zeigen wir die Welt, wie wir sie erleben. Recherche machen wir transparent. Und wenn wir nen Bock schießen, stehen wir dafür gerade. Wir mögen subjektive, menschliche Geschichten über die großen Themen unserer Zeit. Hier bekommt ihr also nicht das, was ihr sowieso schon den ganzen Tag in eurem Stream seht. Wir schauen uns um, links und rechts, und marschieren nicht quer durch den Mainstream. Unsere Dokus und Reportagen provozieren und spalten, sie erregen und bestürzen; sie sind nicht immer objektiv, aber immer ehrlich. Wir erzählen die Geschichten so, wie wir sie erleben. Und nicht anders!

