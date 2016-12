2016 WAR GUT.

Warum 2016 ein bosshaftes Jahr war (Jahresrückblick) Liebe Terroristen, Verschwörungstheoretiker, Populisten, Hater, Rassisten, Linksradikale, Europafeinde und andere Spacken: Löscht Euch. Ihr habt aus 2016 ein Jahr gemacht, welches wir rückblickend mit dem gleichen Ekel betrachten, wie eine Folge von Dagi Bee. Ihr glaubt, ihr könnt unser Zusammenleben einschränken, mit halbklugen Kommentaren Hass sähen oder uns vom Saufen am Glühweinstand abhalten? Könnt ihr knicken. Bei all der Gülle, die ihr in diesem Jahr über uns ergossen habt, gab es auch Momente, die gut waren. Sehr gut sogar. Vielleicht sogar die schönsten Momente in unserem bosshaften Leben. Danke an @Kollegah, Marcus DaGloria Martins, XXX, XXX, XXX für Eure privaten Einblicke.

