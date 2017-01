Automaten Life - Spielos essen Seele auf

100 Euro in gut 20 Minuten verballern. Klingt scheiße, aber für einen Spielsüchtigen ist das gar nichts! Trotzdem: Spielotheken sind Szene, Hip-Hop und Migrantenkultur. Wer sich in Spielos rumtreibt hat meistens eh nicht viel Geld. Auch vor dem Spielen schon nicht. Spielotheken sind fast immer in den Stadtteilen zu finden wo viele Lohnarbeiter, Zeitarbeiter oder Arbeitslose Hoffnungslose wohnen. Die Automatenaufsteller locken mit Gewinnen und die Verluste tragen die Spieler. MZA und andere Youtuber brüsten sich trotzdem mit ihren Gewinnen. Aber am Ende verlieren sie alle. Can Mansuroglu und Imke Hansen lassen sich treiben, gamblen mit. 250 Euro Einsatz ist das selbst gesetzte Limit. Gewinnen oder Verlieren. Alles oder nichts. Limit über Bord oder echt dran halten?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.