Junkies im Untergrund

München - Nur wenige kennen die Abgründe der Stadt. In den sogenannten Katakomben fixen Junkies in unterirdischen Gängen, manche leben und nicht wenige sterben hier. Noah Sari begleitet einen Drogenabhängigen in Münchens Untergrund.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.