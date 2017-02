Europas kalte Hölle

Minus drei Grad, keine Duschen, keine Toiletten, keine Heizung. So leben ca. 1500-2000 Flüchtlinge mitten in Belgrad in Baracken. Katastrophale Lebensbedingungen. Viele wollen so schnell es geht weiter, aber die geschlossene Balkanroute macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Gülseren Ölcüm war in Belgrad und erlebte die kalte Hölle Europas am eigenen Leibe.

