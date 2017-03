Sex und Sklaverei in Dubai – Moderner Menschenhandel für die Scheichs I Y-Kollektiv Dokumentation

Sex und Sklaverei in Dubai – Moderner Menschenhandel für die Scheichs I Y-Kollektiv Dokumentation

Viele kennen Dubai als Urlaubsparadies – doch die Metropole am persischen Golf ist auch ein Paradies für Menschenhändler. Auf zahllosen Baustellen und in dutzenden illegalen Bordellen werden hier Männer und junge Frauen wie Ware gehandelt. Selbst internationale Konzerne und große Hotelketten profitieren von der Ausbeutung und unterstützen den Menschenhandel ungestraft. Dennis und Patrick Weinert berichten undercover aus den illegalen Puffs und abgeschotteten Arbeitercamps Dubais. ------- Facebook: https://www.facebook.com/YKollektiv/Twitter: https://twitter.com/Y_Kollektiv ------- Wir sind Y! - ein Netzwerk von jungen JournalistInnen. In unseren Web-Dokus zeigen wir die Welt, wie wir sie erleben. Recherche machen wir transparent.

