Sex und Sklaverei in Dubai

So habt ihr Dubai noch nie gesehen! Zwangsprostitution oder Arbeit auf dem Bau für einen Hungerlohn – das ist das Schicksal vieler Migranten, die in Dubai nach einem besseren Leben suchen und in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Die @WeinertBrothers berichten undercover aus den illegalen Puffs und abgeschotteten Arbeitercamps der Golfmetropole.

