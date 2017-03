Sozialer Brennpunkt Duisburg-Marxloh I Y-Kollektiv Dokumentation

Sozialer Brennpunkt Deutschlands. Duisburg-Marxloh hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Der Stadtteil ist ganz schön in Verruf geraten und manche sagen schon es ist der soziale Brennpunkt Deutschlands. Kriminelle Clans, Mietnomaden, Müllprobleme. Und seit Anfang des Jahres hat die Polizei sogar eine dauerhafte Videobeobachtung angeordnet. Aber Duisburg-Marxloh ist auch als die Brautmeile Deutschlands bekannt. Im Stadtteil ist einiges los und vor allem gibt es viele Menschen, die sich für eine Besserung in Marxloh einsetzen. Gülseren Ölcüm war eine Woche in dem Stadtteil und will erleben, was da eigentlich los ist.

