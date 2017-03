Paranormal

Gibt es Geister? Und wenn ja, wie kann ich sie aufspüren? An Lost Places wie der Lungenheilstätte Grabowsee haben schon viele Leute Geister gesehen. Y-Kollektiv Julia Rehkopf ist unterwegs mit der Geistesjägerin Minckee Gerhold und geht an Orte, an denen es spukt - oder zumindest vermeintlich spukt.

