NEED FOR SPEED

Illegale Straßenrennen: immer wieder gibt es schwere Unfälle, teilweise auch mit Toten. In Berlin starb letztes Jahr ein Unbeteiligter weil zwei Raser mit bis zu 160 km/h durch die Stadt jagten und dabei auch rote Ampeln überfuhren. Seitdem sind Tuner und Cruiser in den Fokus der Polizei und Medien geraten. Aber gibt es da einen Zusammenhang? Sind Tuner oft auch Heizer? Sind alle Cruiser notorische Raser? Can Tobias Mansuroglu hat sich in der Hamburger Tuning-Szene herumgetrieben.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.