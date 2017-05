TANTRA-SEX

Es gibt Tantra Kurse, Tantra-Massagen. Manche Yoga-Studios bieten sogar schon Tantra Yoga an. So kommt die indische Philosophie immer weiter zu uns in den Westen. Echte Tantriker und Tantrikerinnen sagen, dass es ihnen dabei vor allem um die persönliche, spirituelle Weiterentwicklung geht. Die Vorurteile sind, dass es dabei nur um Gruppensex geht. Mit Räucherstäbchen. Tantra Angebote werben vor allem damit, dass Tantra uns vitaler macht und dass das Sexleben besser werden kann. Reporterin Maike Evers-Schmidt versucht herauszufinden, ob das stimmt.

