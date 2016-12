20 Hot Ways To Flip Off in Summer 2016

Sommerzeit ist für viele Frauen blöde-angemacht-werden-Zeit. Da hilft nur eins: Mittelfinger hoch! Aber auch der unterliegt saisonalen Trends, denn nichts ist schlimmer als der Stinkefinger von gestern. Ladies and ladies, pünktlich zur Fashion Week we’d like to present you: Die 20 heißesten Mittelfinger-Trends für den Sommer 2016, designed by Katjana Gerz & Bohemian Browser Ballett. Weil Stinkefinger zeigen keine Sache ohne Stil sein muss. #1 Der Anfänger #2 Heuschnupfen from Hell #3 Last Döner #4 Marcel Marceau #5 Stehlampe #6 One Armed Bandit #7 Korkenzieher #8 Petry Heil, Fucker #9 Das Pendel #10 Der Bildschirmschoner #11 Kiss of death #12 Berghain Allstar #13 Der Tinder #14 Der Braahhh #15 Secret Lover #16 Go Puller, Go #17 Reverse 9/11 #18 Wolverine #19 Der Jogi #20 Pressekonferenz https://www.facebook.com/bohemianbrowserballett http://www.katjagerz.com/ Autoren: Katja Gerz & Schlecky Silberstein Kamera: Tilo Hauck Schnitt: Verena Ledig Regieassistenz: Julie Lesurtel Produktionsassistenz: Erika Kovacsics Chief Executive Normalo: Marc Aaron Was is das für 1 Bahlet? Das Bohemian Browser Ballett ist das offizielle Ballett des deutschen Internets. Es bringt Talente aus Comedy, Musik und Online-Unterhaltung auf Deinen Browser. Mehr Kultur braucht kein Mensch.

