Die 10 BESTEN REAKTIONEN vor der STADION-KAMERA ⚽

Was tut man, wenn man als Fußballfan im Stadion plötzlich sein eigenes Gesicht auf einem riesigen Bildschirm sieht? Die meisten Menschen sind überfordert: Winken? Lächeln? Auf sich selbst zeigen? Wir sind uns einig: Da muss mehr gehen! Das Broweser Ballet präsentiert dir 10 Knaller-Reaktionen, mit denen DU der King am Zuschauerhimmel bist. Mama wird stolz sein, garantiert. https://www.facebook.com/bohemianbrow... Autor: Schlecky Silberstein Regisseur: Vanouch Balian Kamera : Tilo Hauck Tonmeister / Sounddesign : Ludwig Fiedler Aufnahmeleitung : Julie Lesurtel Darsteller: Schlecky Silberstein, Katja Gerz, Steffen Roll Studio: FairMedia (Jörg Strombach) Grading: Michael Fandel Blockflöte des Todes: Christina Schlag Was is das für 1 Bahlet? Das Bohemian Browser Ballett ist das offizielle Ballett des deutschen Internets. Es bringt Talente aus Comedy, Musik und Online-Unterhaltung auf Deinen Browser. Mehr Kultur braucht kein Mensch.

