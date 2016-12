Wie Deutschland ab sofort die Nationalhymne singt

Wir lassen uns die Nationalhymne nicht von Rassisten wegnehmen. Das offene Deutschland singt ab sofort mit Hand in der Hose zur EM 2016. Denn Deutschland braucht ein offenes Erkennungsmerkmal für Toleranz, Integration und Vielfalt. Jogi Löws Hosengriff war die Vorlage, das Bohemian Browser Ballett hat verwandelt: Greif dir in den Schritt, wenn du für ein weltoffenes Deutschland bist! Facebook: https://www.facebook.com/bohemianbrowserballett https://www.facebook.com/hany.siam/ Regie/ Schnitt: Stefan Lengauer Autor: Schlecky Silberstein Main Cast: Hany Siam Kamera: Bastian Esser, Timo Seidel Ton: Misha Bours Farbkorrektur: Sally Shamas VFX: Tobias Hauck Regieassistenz: Mareike Danisch Produktionsassistenz: Erika Kovacsics Chief Executive Normalo: Marc Aaron Was is das für 1 Bahlet? Das Bohemian Browser Ballett ist das offizielle Ballett des deutschen Internets. Es bringt Talente aus Comedy, Musik und Online-Unterhaltung auf Deinen Browser. Mehr Kultur braucht kein Mensch.

