"The Voting Almost Dead" - Rette Europa. Rede mit Opa

Die Apokalypse kommt in Stützstrümpfen. Unsere Großeltern sind in der Überzahl und wählen uns gnadenlos ins Chaos. Wenn wir nicht untergehen wollen, gibt’s nur einen Ausweg: Rette Europa. Rede mit Opa. https://www.facebook.com/bohemianbrow... Autoren: Schlecky Silberstein & Marc Aaron Chief Executive Normalo: Marc Aaron Blockflöte des Todes: Christina Schlag Was is das für 1 Bahlet? Das Bohemian Browser Ballett ist das offizielle Ballett des deutschen Internets. Es bringt Talente aus Comedy, Musik und Online-Unterhaltung auf Deinen Browser. Mehr Kultur braucht kein Mensch.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.