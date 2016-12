Der Bea Blocker – Das Browser Plugin für mehr Vernunft

Wer sich über Beatrix von Storch aufregt, der macht sie nur noch größer. Das Browser Plugin Bea Blocker hilft uns dabei, das famegeile Girlie auf Facebook, Twitter & Co. konsequent zu ignorieren. Hier geht's zum Plugin: https://chrome.google.com/webstore/detail/bea-blocker/blkjaedinichnjpkkpkflcmnifgndond Plugin-Developer: Gregor Weichbrodt Autor: Schlecky Silberstein Kamera/ Schnitt: Martin Danisch https://www.facebook.com/bohemianbrowserballett/ Was is das für 1 Bahlet? Das Bohemian Browser Ballett ist das offizielle Ballett des deutschen Internets. Es bringt Talente aus Comedy, Musik und Online-Unterhaltung auf Deinen Browser. Mehr Kultur braucht kein Mensch.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.