Verbraucher MC – Gozpel vs Telekom

Ab heute muss Vebraucherschutz ganz neu gedacht werden: Unser Verbraucher MC zerfickt Unternehmen, die ihre Kunden enttäuscht haben. Runde eins: Rap am Mittwoch Veteran Gozpel vs Telekom. Welches Unternehmen fickt Dein Leben? Details bitte per PM.

