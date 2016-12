N. von Myra – Ein Schuhfetischist packt aus

Es törnt ihn an, Unbekannten Schokolade in die Stiefel zu legen: Jedes Jahr am 6. Dezember lebt Nikolaus von Myra seinen Fetisch aus. Wir haben mit dem Mann gesprochen, der hinter einer der ältesten Traditionen des Christentums steht. Pervers oder normal? Stimmt jetzt ab.

