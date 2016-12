BRÜSSEL: Der „Muslime raus!“-Reflex│HEADLINEZ

Liebe "Muslime raus!!"-Brüller nach jedem Anschlag: Ihr seid nicht die Gegner des IS, ihr seid die Marionetten des IS. Checkt es endlich! "Es macht mich wahnsinnig, wie einfach ihr es den Terroristen macht. Wie scheißendämlich und berechenbar ihr euch ' genau, aber auch wirklich GENAU da hin steuern lasst, wo der IS euch haben will." Ich weiß, normalerweise kommen die neuen "HEADLINEZ"-Folgen erst freitags, aber aufgrund des Terror-Anschlages (und der zahlreichen, armseligen Häme-/Spott-Reaktionen von AfD-Politikern und "Wutbürgern") konnte ich nicht bis Ende der Woche warten, meinen Senf dazu abzugeben. http://www.facebook.com/ohraykanders http://www.twitter.com/raykanders instagram: @raykanders Mediatheken-Freunde finden alle Folgen übrigens auch online beim SWR: http://www.swr.de/headlinez

