AfD: Die klükste Partei Deutschlands! | HEADLINEZ

Letzte Woche: AfD feiert "Triumph" bei Wahlen in Hessen, Politiker & Medien zittern! Fun Fact: 94% der Wahlberechtigten haben die AfD NICHT gewählt. Das ist diese "Stimme des Volkes", von der sie gerne reden. In dem Sinne: Liebe AfDler, hört doch bitte auf, euch das überwältigende Desinteresse der meisten Deutschen als Zustimmung für euren eigenen Bullshit zurechtzulegen. DANKE. (...und liebe Nichtwähler: Auch wenn ich euch ein Stück weit verstehen kann, lasst uns bitte nicht mit den ganzen AfD-Groupies allein in den Wahllokalen -.-) #Unangenehm #ÜberTrumpLachenAberAfDImEigenenLandHaben #AlsWürdeSichReinerCalmundÜberDeinGewichtLustigMachen http://www.facebook.com/ohraykanders http://www.twitter.com/raykanders instagram: @raykanders Mediatheken-Freunde finden alle Folgen übrigens auch online beim SWR: http://www.swr.de/headlinez

