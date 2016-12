BAYER hui, MONSANTO pfui? | HEADLINEZ

Bayer will Monsanto kaufen, die "meistgehasste Firma der Welt". Alle so: "OH GOTT Bayer versaut sich seinen GUTEN RUF!" Ähm - ich glaube, wir sollten noch mal über Bayer reden... #BayersWeißeWeste #HatMehrFleckenAlsBettlakenAm14Februar #DirtyDeutschMoney -----​ http://www.facebook.com/ohraykanders http://www.twitter.com/raykanders instagram: @raykanders Mediatheken-Freunde finden alle Folgen übrigens auch online beim SWR: http://www.swr.de/headlinez

