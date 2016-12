Gute Frauen, schlechte Frauen | HEADLINEZ

Können „gesunde“ Frauen kurze Kleider und große Brüste mögen? Und ist es tatsächlich „normal“, wenn jemand eine Mutter (!) sexy findet? Fragen über Fragen, wenn es um „Slut Shaming“ geht. (PS: Alle Artikel & Kommentare, die ich in diesem Video zitiere, stammen von Frauen) ANMERKUNG: Es gibt leider einen Grafik-Fehler bei 4:18: Das "jetzt.de"-Logo an der Stelle ist natürlich Quatsch, es ist das selbe Zitat wie schon bei 2:55, also ein YouTube-Kommentar! Hat die Grafik leider versemmelt, sry! ------ http://www.facebook.com/ohraykanders http://www.twitter.com/raykanders http://raykanders.tumblr.com instagram: @raykanders

