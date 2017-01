Ohne EU sind wir stärker!!

Ohne EU sind wir stÀrker!!

"USA sind so cool und luxus! 😍đŸ’Ș Europa ist so klein und lĂ€cherlichđŸ˜Ș✖" ...ok ok, Hollywood dreht schöne, teure Filme - aber ich finde eigentlich, dass wir uns mit Europa vor niemandem verstecken mĂŒssen. Und auch wenn einem manche Leute immer wieder erzĂ€hlen wollen, wie ĂŒberflĂŒssig und kacke die EU ist & dass die europĂ€ischen LĂ€nder nicht mehr gemeinsam, sondern jeder fĂŒr sich arbeiten sollten - ich finde diesen Zusammenschluß sollten wir uns nicht kaputt machen lassen.

