SKANDAL!! 13 Millionen Deutsche dürfen NICHT wählen!!

KANN SICH DEUTSCHLAND WIRKLICH NOCH DEMOKRATIE NENNEN? Der Deutsche Familienverband (DFV) stellt in unserer Heimat nicht weniger als ein „riesiges Demokratie-Defizit“ fest. Denn der Verband hat eine erschreckende Entdeckung gemacht: Kinder dürfen nicht wählen. Holla die Waldfee, wo gibt’s denn so was? Wie Bürger zweiter Klasse würden sie von der Wahl „ausgeschlossen“. Man merkt es schon: Alles ist sehr dramatisch. Um die Rechte von Kindern, Jugendlichen und Familien in Deutschland zu stärken, fordert der Verband (aber auch viele weitere Akteure) das „Wahlrecht ab Geburt“. Selbst wenn die Kinder so jung sind, dass sie nicht mal ihren eigenen Namen lesen können (geschweige denn ein Parteiprogramm): Sie müssen wählen dürfen! ...und wenn sie es nicht können, dann wandern die Stimmen eben an die Eltern. Ist doch nix dabei...

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.