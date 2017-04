3 Gründe warum die Grünen abstürzen

Die SPD hat den Schulz-Hype, die CDU hat Merkel („Sie kennen mich“) & die AfD hat die Flüchtlinge. Was haben die Grünen? Vor allem Probleme: In Umfragen stehen sie immer schlechter da. Deutschlandweit können sich nur noch 8 Prozent vorstellen, die Grünen zu wählen – einige Institute gehen sogar von noch geringerer Zustimmung aus. Die Prognosen scheinen nicht aus der Luft gegriffen: Bei der Wahl im Saarland sind die Grünen vor kurzem bereits an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament geflogen. Warum stürzen die Grünen so ab?

