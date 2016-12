Nordkorea verurteilt STUDENTEN? - Das geht besser

Kim-Jong Un, die alte Famehure! Muss man denn wirklich einen Studenten wegsperren, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Studenten haben halt nicht so viel Geld, da nimmt man so ein Banner halt mal mit! Das geht besser!



