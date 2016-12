Unlustiger Kaya! - HASS mit Fabian

Der unlustige Kaya eures Vertrauens nimmt sich nach 2 Wochen mit Fabian Zeit für eure Kommentare. Er versucht dabei, auf eigene Art witzig zu sein und will Erfolg ernten. Und es scheint zu funktionieren: Wenigstens zirpen die Grillen schon mal.



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

