Milchbubi ANALISIERT - Hass mit Fabian

Hut mit Fabian! Der unlustige Transengollum hat wieder ordentlich was abgekriegt. Die Frage ist, ob Mert Matan und Erdogan die gleichen Fans haben, oder er sich immer mehr Menschen zum Feind macht... Oh, und es gibt eine VHS!



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.