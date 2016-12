Messi wegsperren? - Das geht besser!

Promis die Briefkastenfirmen haben? Das überrascht niemanden. Aber wer so in den Panamapapers drin steht, das schockt schon. Was machen wir denn jetzt mit Steuersündern wie Lionel Messi? Knast kann es ja irgendwie nicht sein...



