I love Erdogan ♥ (mit türkischen Untertiteln)

Ihr habt euch beschwert, andere habt ihr sogar verklagt.

Und ihr habt so recht: Warum hat niemand mehr Erdogan lieb? Niemand außer Fabian! So verliebt habt ihr ihn noch nie gesehen...



Quellen:

0:49 https://www.youtube.com/watch?v=CzeSmTUjH_8&nohtml5=False

1:33 https://www.youtube.com/watch?v=FvW9R9pVAp0

2:19 Twitter: @kadinbirerkek



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.