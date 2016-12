SCHLUSS mit Böhmermann-Hype - Das geht besser!

Es geht wirklich noch dümmer als ein Schmähgedicht und noch unlustiger als ein Hallervorden-Song! Bild-Herausgeber Kai Diekmann springt unter dem Deckmantel der Satire aufs Böhmermann-Trittbrett. Damit sollte die ganze Geschichte jetzt langsam mal zu Ende sein, oder?



