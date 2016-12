PEDALO-TOUR 2016 - Hash Me If You Can mit De Changeman

Pedalo-Tour-Stop Nr. 1: De Changeman. Für ein bisschen #instafun spielen wir eine atemberaubende neue Runde \"Hash Me if You Can\" und begeben uns dabei auf die Suche nach dem tieferen Sinn dieses Spiels. Wahnsinn.



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.