ERSATZ für Gabriel? Rettung für die SPD? - Das geht besser!

Sie ist street, sie redet Klartext, sie malocht die SPD wieder auf Erfolgskurs! Susanne hat sich erbarmt und Sigmar Gabriel ein paar Erfolgstipps gegeben. Ist sie vielleicht die bessere Kanzlerin? Ist sie die Rettung für Deutschland? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.